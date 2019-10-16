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"Не каждый осмелится": сексуальная Пугачева оголилась на сцене

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Певица расставила обнаженные ноги перед зрителями

Многочисленные поклонники Алла Пугачевой создают в социальных сетях группы, посвященные звезде. В аккаунтах фанаты обсуждают последние новости из жизни Примадонны и публикуют ее архивные снимки. На этот раз в Инстаграм появилось фото Пугачевой на концерте с расставленными ногами и задранной юбкой.

Мнение комментаторов разделились: одни восхищаются сексуальностью Примадонны, другие отметили, что на фото она выглядит вульгарно.

"Алла Борисовна, вы супер! Вот так просто, красиво, сексуально. Не каждый осмелиться", "Вы просто молодец. Все тот же задор и веселость в кадре", "Стильно, женственно, с ноткой хулиганства!", "Кошмарная, вульгарная бабища", – написали в социальных сетях.

В последнее время стройная Алла Пугачева стала надевать все более откровенные наряды: то появится в эфире передачи в мини, то раздвинет ноги перед фотографом.

 

Дарья ПЕТРОВА
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