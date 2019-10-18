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Галкин показал Пугачеву с почерневшими глазами

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонну унизили после странного кадра

Максим Галкин выложил в социальные сети фото супруги, после чего в комментариях начали обсуждать внешность Аллы Пугачевой. На снимке знаменитость изображена очень близко, можно рассмотреть все детали ее лица, в том числе почерневшие глаза. Макияж артистки напугал многих комментаторов.

В Инстаграм уверены, что Пугачева выглядит не так привлекательно, как раньше, несмотря на то что над снимком, как считают поклонники, потрудились в "Фотошопе".

"Почему наша Алла здесь такая не красивая?", "А что с ней происходит?", "Боже, что с ней", "Фото неудачное", "Ой блин, что за жуткое фото", "Что-то она тут как больная выглядит", "Как при смерти", "Кошмар", "Как намелевана жутко", "Что за бабка", "Один фотошоп, ничего не осталось", – оценили фото подписчики Максима Галкина в Инстаграм (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Под фото супруг Примадонны рассказал, что скоро в кинотеатрах будут показывать запись юбилейного концерта Пугачевой, который не обошелся без скандалов.

Сейчас в Интернете обсуждают сексуальные фото Аллы Пугачевой: артистка дважды снялась с раздвинутыми ногами. 

Дарья ПЕТРОВА
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