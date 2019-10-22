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Пугачеву загнали на кухню

Пугачеву загнали на кухню
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Обессилевшую Примадонну нашли на лестнице

В гостях у Аллы Пугачевой и Максима Галкина побывал продюсер Борис Рубиновский. Ради друга певица якобы самостоятельно приготовила еду. После ужина и экскурсии по дому гостю удалось пообщаться с Примадонной поближе: на фото певица позирует, прижавшись к мужу и продюсеру. На снимке певица, видимо, уставшая после готовки, опирается на колено Галкина.

"Сегодня провели целый день в гостях у обожаемых и любимых мной Аллы Борисовны и Максима, которые подарили нам нереальное количество теплоты, заботы и радости общения! Отдельное спасибо Максиму за интересную и познавательную экскурсию, а Алле Борисовне за вкуснейший обед и ужин!", - написал Рубиновский в социальных сетях.

В комментариях пользователи восхитились талантом и красотой Аллы Пугачевой и написали, что тоже хотели бы побывать у нее в гостях.

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Публикация от Boris Rubinovskiy (@borisizh)

"Великая Пугачева", "Люблю Аллочку", "Я бы тоже хотела в этот дом", "Звезда и богиня нашей земли", "Я тоже хочу на ужин к Алле", "Алла Борисовна всем молодым даст фору", "Максим заботливо подставил свое колено своей женщине...", "Везет же", "Вот это компания", "Красавчики", – прокомментировали снимок с Примадонной в Инстаграм.

Галкин и Пугачева пригласили продюсера в свой дом в деревне Грязь. Роскошное жилье для знаменитостей было достроено к 2011 году. Известно, что внутри 6 этажей, 20 комнат, сад и бассейн. Управляет всем Галкин с помощью системы умного дома. 

Дарья ПЕТРОВА
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