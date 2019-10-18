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"Жертва хирургии": на Лободу набросились из-за Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Певице досталось из-за фотографии с экс-супругом Примадонны

Филипп Киркоров решил поздравить Светлану Лободу с днем рождения в социальных сетях. В аккаунте артиста появился снимок, где он обнимает певицу и через плечо смотрит на ее открытую грудь.

Некоторые подписчики уверены, что артисты отлично бы смотрелись вместе как пара, другие набросились на Светлану Лободу в комментариях. Знаменитость обвинили в злоупотреблении пластическими операциями и сравнили с трансвеститом.

"Отличный снимок. Филипп вы смотритесь со Светланой великолепно!", "Жертва пластической хирургии", "Никакая не суперзвезда-талантливая, но пошлая", "Сексибой доволен", "Ужас, а не супер звезда. Выставила на показ грудь и губища, позор", "Какая ужасная. Вся переделанная", "Жертва хирургии", "Трансвестит", – раскритиковали Лободу комментаторы.

Светлане Лободе сегодня исполнилось 37 лет. Свой праздник певица отметила в компании солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым, по слухам, она в отношениях. О романе с музыкантом Светлана проговорилась Ксении Собчак.

Дарья ПЕТРОВА
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