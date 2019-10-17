Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Дух захватывает": Водонаева дотянула пышную грудь к подбородку

Алена Водонаева. Кадр youtube.com
Экс-участница "Дома-2" открыла декольте

Алена Водонаева поделилась с поклонниками видео со съемок. В ролике на телезвезде надето обтягивающее платье, в которое едва втиснулась пышная грудь красотки. Кажется, что бюст Водонаевой дотянули практически до подбородка.

Подписчики звезды "Дома-2" в Инстаграме к видео с сексуальной звездой отнеслись по-разному: одни хвалят ее за красоту, другие упрекают в неестественности.

"Аж дух захватывает красота", "Невероятная", "Очень похожа на Анджелину Джоли", "Ничего естественного, все сделано. Пошлая", "Сморщенная курага", "Самая-самая", "Идеальная", – написали под снимком Водонаевой.

Под видео Водонаева, которая раньше отрицала, что делает инъекции, призналась, что решилась на несколько косметических процедур. Также же девушка размышляет над тем, что вставить себе вместо зубов искусственные пластины. 

Ранее "Утро" рассказывало о бывшей участнице "Дома-2", которая хочет избавиться от пышной груди. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Грузины призвали власти сделать адекватные шаги к России

Бурджанадзе увидела добрый знак в принятом Москвой решении по утверждению нового авиаперевозчика для Кутаиси

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей