Экс-участница "Дома-2" открыла декольте

Алена Водонаева поделилась с поклонниками видео со съемок. В ролике на телезвезде надето обтягивающее платье, в которое едва втиснулась пышная грудь красотки. Кажется, что бюст Водонаевой дотянули практически до подбородка.

Подписчики звезды "Дома-2" в Инстаграме к видео с сексуальной звездой отнеслись по-разному: одни хвалят ее за красоту, другие упрекают в неестественности.

"Аж дух захватывает красота", "Невероятная", "Очень похожа на Анджелину Джоли", "Ничего естественного, все сделано. Пошлая", "Сморщенная курага", "Самая-самая", "Идеальная", – написали под снимком Водонаевой.

Под видео Водонаева, которая раньше отрицала, что делает инъекции, призналась, что решилась на несколько косметических процедур. Также же девушка размышляет над тем, что вставить себе вместо зубов искусственные пластины.

Ранее "Утро" рассказывало о бывшей участнице "Дома-2", которая хочет избавиться от пышной груди.