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"Дешево": звезда "Дома-2" зажгла в бикини

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Экс-участница телепроекта обнажила грудь на камеру

Дарья Пынзарь поделилась с поклонниками сексуальным видео. В ролике знаменитость танцует в бикини и прыгает, при этом в кадр попадает ее трясущийся бюст.

К эротичному виду звезды "Дома-2" в Интернете отнесятся скептически: некоторое время назад девушка вместе с семьей переехала в Турцию и теперь, по мнению подписчиков, должна вести себя гораздо скромнее.

Сама экс-участница проекта негативных комментариев по поводу своего вида, похоже, не замечает и продолжает публиковать эротичные снимки, например, выгибается у стены в мини-шортах и обтягивающем топе.

"Красивая Даша, но провокационная поза", "Дешево как-то", "Шикарно", "Что не фото, так в трусах", "Такая шикарная", "Фигурка, как у куклы Барби", "Как всегда красотка", "Только наши так могут в Турции", "Вроде в мусульманской стране живете", – прокомментировали подписчики снимок Дарьи.

Дарья Пынзарь – одна из самых популярных участниц "Дома-2". На проекте девушка вышла замуж, а недавно вместе с мужем и двумя детьми переехала в Турцию.

Дарья ПЕТРОВА
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