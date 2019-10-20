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Бузова вышла на улицу в одном полотенце

Бузова вышла на улицу в одном полотенце
Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка показалась в странном виде

Ольга Бузова выложила в Instagram откровенный снимок в полотенце.

На кадре артистка стоит за кустами. При этом одежды на ней нет. Она прикрыла свое тело полотенцем, видимо ведущая "Дома-2" только вышла из душа.

"Мои хорошие, доброе утро ☀️ Я уже в Татарстане, в одном из моих любимых городов – Казани", – подписала кадр Бузова.

Подписчики засыпали певицу комплиментами. "Красоточка наша...", "Красивая то какая😍", "Прелестна!", "Бузова всегда чудесная девушка", "Зажги на концерте красотка!", "Хорошего концерта!", "Олечка, ты как всегда- великолепна!!! 💓", "Нежная фотография 😍".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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