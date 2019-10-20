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Экс-звезде "Дома-2" грозит слепота

Экс-звезде
Ольга Сокол. Фото: instagram.com/pti4kasokol
Бывшей участнице проекта не помогла сохранить зрение даже операция

Ольга Сокол была на "Доме-2" еще в 2008 году, однако фанаты телепроекта, наверняка, помнят ее роман с Александром Гобозовым. Журналисты отыскали девушку, которая пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем.

Ольга рассказала, что нее отслоение сетчатки и она ослепла на один глаз. С помощью операции врачи вернули ей зрение, однако через некоторое время ситуация повторилась вновь.

"Да, я снова теряю зрение. Сейчас левым глазом вижу, а вот правым очень плохо, практически ничего не могу разобрать. Знаю, что нужно обратиться к врачу, пройти обследования, но боюсь",

цитирует Сокол "Стархит".

Экс-участница телепроекта добавила, что не жалеет об участии на "Доме-2". По ее словам, она приобрела необходимый жизненный опыт.

В данный момент Сокол вместе с мужем живут в Краснодаре и открыли в центре города собственный ресторан.

"А вообще я мечтаю переехать в Европу. Ну, не могу я долго без переездов, мне постоянно нужны новые места", – поделилась планами на будущее Ольга.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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