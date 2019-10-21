Участник телестройки исполнил эротический танец

Звезда "Дома-2" Алексей Кудряшов станцевал стриптиз для другой участницы проекта. На видео, которое попало в социальные сети, видно, что молодой человек без футболки танцует перед блондинкой, а после начинает расстегивать джинсы. В этот момент ролик со стриптизом прерывается.

Подписчики Алексея Кудряшева на ролик отреагировали отрицательно: в Инстаграм раскритиковали внешний вид участника телестройки, а его танец назвали "мерзким".

"Стриптиз явно не твое", "Отвратный такой!", "Я бы лучше с окна вышла, чем твой танец наблюдать", "Какой ты стремный", "Какой же мерзкий", "Хоть штаны подтяни", – высказались под видео.

Некоторое время назад Кудряшов влип в скандал. Молодой человек признался, что страдает от венерических заболеваний, которыми его заразила бывшая участница "Дома-2". Тогда стало известно о еще нескольких заболевших.