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Звезда "Дома-2" прикрыла грудь и засветила киску

Звезда
Дарья Пынзарь. Фото: www.instagram.com/darya_pinzar86
Экс-участница проекта похвасталась стройными ногами

Телезвезда Дарья Пынзарь поделилась с подписчиками снимком в сексуальном наряде: на блондинке надет короткий топ и мини-шорты, позволяющие рассмотреть стройные ноги знаменитости. Пышный бюст экс-участница проекта прикрыла киской.

Дарья Пынзарь – одна из самых популярных участниц "Дома-2". На проекте девушка вышла замуж, а недавно вместе с мужем и двумя детьми переехала в Турцию. Теперь в социальных сетях появляется все больше фотографий в купальнике и откровенных нарядах. Поклонники к подобным снимкам звезды проекта относятся положительно и заваливают блондинку комплиментами.

"Дашуня, как барби", "Очаровательна", "Красивая молодая мама", "Красотка", "Какие длинные ноги", "Отлично выглядишь", – похвалили девушку в комментариях в Инстаграм.

Ранее в Сети появилось видео с Ольгой Бузовой, которая эротично станцевала в боди. 

Дарья ПЕТРОВА
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