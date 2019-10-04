Экс-участница проекта похвасталась стройными ногами

Телезвезда Дарья Пынзарь поделилась с подписчиками снимком в сексуальном наряде: на блондинке надет короткий топ и мини-шорты, позволяющие рассмотреть стройные ноги знаменитости. Пышный бюст экс-участница проекта прикрыла киской.

Дарья Пынзарь – одна из самых популярных участниц "Дома-2". На проекте девушка вышла замуж, а недавно вместе с мужем и двумя детьми переехала в Турцию. Теперь в социальных сетях появляется все больше фотографий в купальнике и откровенных нарядах. Поклонники к подобным снимкам звезды проекта относятся положительно и заваливают блондинку комплиментами.

"Дашуня, как барби", "Очаровательна", "Красивая молодая мама", "Красотка", "Какие длинные ноги", "Отлично выглядишь", – похвалили девушку в комментариях в Инстаграм.

Ранее в Сети появилось видео с Ольгой Бузовой, которая эротично станцевала в боди.