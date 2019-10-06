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Водонаева показала вид сзади в обтягивающих штанах

Водонаева показала вид сзади в обтягивающих штанах
Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-звезда "Дома-2" покрутила задом на камеру

Алена Водонаева продолжает дразнить фанатов эротическими видео. На этот раз она выложила в Instagram посещение мюзикла в обтягивающих штанах.

На кадрах Алена поднимается по лестнице и демонстрирует на камеру свои ягодицы, к которым плотно прилегает одежда. При этом экс-участница "Дома-2" игриво виляет задом.

Подписчики пришли в восторг от игривого настроения Водонаевой. "Шикарная Алёна!😍", "Алёна ты безумно сексуальная женщина!!", "Попа хороша😻", "Штаны огонь!!!!!!👍", "Кошечка крассивая🔥", "Ну как всегда 🔥", "Тоже хочу такую походку ))".

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Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Ранее Алена Водонаева показала киску в ванне.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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