Экс-звезда "Дома-2" покрутила задом на камеру

Алена Водонаева продолжает дразнить фанатов эротическими видео. На этот раз она выложила в Instagram посещение мюзикла в обтягивающих штанах.

На кадрах Алена поднимается по лестнице и демонстрирует на камеру свои ягодицы, к которым плотно прилегает одежда. При этом экс-участница "Дома-2" игриво виляет задом.

Подписчики пришли в восторг от игривого настроения Водонаевой. "Шикарная Алёна!😍", "Алёна ты безумно сексуальная женщина!!", "Попа хороша😻", "Штаны огонь!!!!!!👍", "Кошечка крассивая🔥", "Ну как всегда 🔥", "Тоже хочу такую походку ))".

Ранее Алена Водонаева показала киску в ванне.