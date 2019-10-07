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Звезда "Дома-2" осудила Шарлиз Терон

Ведущая
Ксения Бородина. Фото: www.globallookpress.com
Голливудская дива разозлила мать двоих детей

Ксения Бородина разошлась не на шутку: бессменную ведущую "Дома-2" возмутило фото семилетнего сына американской актрисы Шарлиз Терон – Джексона.

Приемная мать наряжает сыночка в девчачьи наряды, вот и на этот раз папарацци запечатлели Джексона в розовом купальнике. В таком виде Терон отправилась с сыном в кафе. 

Бородиной такой подход совершенно не понравился. Ксения считает, что не за горами то время, когда американское общество превратится в подобие сериала-антиутопии "Рассказ служанки". Своим возмущением Бородина поделилась в сторис в Instagram.

Интернет-пользователи поддержали возмутившуюся Бородину и даже поделились парочкой конспирологических версий. Так, по информации телеграм-канала dark Сosmo, в Голливуде есть группа актрис, которые целенаправленно воспитывают мальчиков как девочек. Ее членами, к примеру, являются Шарлиз Терон и Меган Фокс.

По слухам, за продвижение "этого-непонятно-чего" голливудские звезды получают деньги, власть, положение и участие в самых важных проектах, сообщает телеграм-канал "Только никому...". 

Валентина МАЙОРОВА
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