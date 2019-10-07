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"Дом-2" прославился своим лобным местом. Однако уже совсем скоро телестройка его лишится – там возведут автомагистраль, соединяющую Саларьево и деревню Марьино. О строительстве дороги сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
По его словам, "Дом-2" получит новую площадку, граничащую со старой, в "новой" Москве. Ее подготовят к переезду участников в апреле-мае 2020-го. Сразу после этого начнется строительство автомагистрали.
Как передает агентство "Москва" слова Жидкина, павильоны телепроекта увеличат на целых 60%. Таким образом, телестройка займет площадь равную 1,6 га.
На старой территории "Дом-2" проработал целых 15 лет.
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