Телепроект потеряет свою площадку весной 2020-го

"Дом-2" прославился своим лобным местом. Однако уже совсем скоро телестройка его лишится – там возведут автомагистраль, соединяющую Саларьево и деревню Марьино. О строительстве дороги сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, "Дом-2" получит новую площадку, граничащую со старой, в "новой" Москве. Ее подготовят к переезду участников в апреле-мае 2020-го. Сразу после этого начнется строительство автомагистрали.

Как передает агентство "Москва" слова Жидкина, павильоны телепроекта увеличат на целых 60%. Таким образом, телестройка займет площадь равную 1,6 га.

На старой территории "Дом-2" проработал целых 15 лет.