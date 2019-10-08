Ведущая телестройки дала понять, что не только четвероногие питомцы вызывают у нее пылкие чувства

Ольга Орлова, не так давно показавшаяся в обнимку с коллегой по шоу, а до этого намекавшая на роман, снялась с мужчиной. На фото она прижимает его голову к груди, крепко обхватив руками, а сама лукаво смотрит в камеру.

"Люблю сильно-сильно!" – призналась телеведущая под кадром, опубликованным в соцсети.

Подписчики были озадачены и стали гадать: кого и зачем тискает звезда "Дома-2". Одни предположили, что это ее наследник, другие не согласились, третьи подумали, что это снова один из ведущих телестройки:

"Оленька, это Ваш сынок, только мама так тепло обнимет", "Кого же можно любить так сильно?! Конечно же, свою кровиночку", "Что-то мне подсказывает, что здесь речь идет не о сыне...","Сопернице показывает свою добычу", "Оль, что это Кадони так оброс?"

Некоторые снова распекали звезду. "Прибабахнутая", "Климакс у нее, наверное", – возмутились они. А фанаты поддержали, хвалили и шутили: "Оля – очень красивый и добрый человек. Она на самом деле какая-то изюминка в булке... Красотка женщина", "Вы на всех фотографиях шикарно выглядите!!!", "Глазоньки-хитрюльки".

Ранее Ольгу Орлову обругали за ужасный запах, из-за ее любви к собакам даже разгорелся громкий скандал. Недовольство вызывала и внешность звезды телешоу – ее высмеивали за огромный рот и разносили за "восковое лицо".