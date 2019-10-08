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Звезду "Дома-2" раскритиковали за полуголые танцы

Полуголую звезду
Дарья Пынзарь. Фото:instagram.com/darya_pinzar86
Телеведущую обвинили в неуклюжести и подражании Ольге Бузовой

Дарья Пынзарь без устали радует своих поклонников фотографиями и роликами из солнечной Турции.

На этот раз звезда "Дома-2" показала на своей страничке в Instagram горячий танец в одном только розовом бикини.

Подписчикам Дарьи ее пляски не понравились. Они решили, что мать двоих детей не должна показывать себя в таком откровенном виде:

"Даша ты почему все время скачеш ,вроде взрослая", "это очень глупо,выкладывать танец в купальнике дома в соц сети!", "Дарья,ты что то стала как Бузова ,голой показываться у тебя мальчики и возраст не 20", "Последнее время Даша ведет себя,как разведенка.везде скачет полуголая, фу", "Иди дура чем нибудь полезным займись лучше ".

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.

 

Валентина МАЙОРОВА
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