Телеведущую обвинили в неуклюжести и подражании Ольге Бузовой

Дарья Пынзарь без устали радует своих поклонников фотографиями и роликами из солнечной Турции.

На этот раз звезда "Дома-2" показала на своей страничке в Instagram горячий танец в одном только розовом бикини.

Подписчикам Дарьи ее пляски не понравились. Они решили, что мать двоих детей не должна показывать себя в таком откровенном виде:

"Даша ты почему все время скачеш ,вроде взрослая", "это очень глупо,выкладывать танец в купальнике дома в соц сети!", "Дарья,ты что то стала как Бузова ,голой показываться у тебя мальчики и возраст не 20", "Последнее время Даша ведет себя,как разведенка.везде скачет полуголая, фу", "Иди дура чем нибудь полезным займись лучше ".

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.

