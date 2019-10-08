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Дарья Пынзарь без устали радует своих поклонников фотографиями и роликами из солнечной Турции.
На этот раз звезда "Дома-2" показала на своей страничке в Instagram горячий танец в одном только розовом бикини.
Подписчикам Дарьи ее пляски не понравились. Они решили, что мать двоих детей не должна показывать себя в таком откровенном виде:
"Даша ты почему все время скачеш ,вроде взрослая", "это очень глупо,выкладывать танец в купальнике дома в соц сети!", "Дарья,ты что то стала как Бузова ,голой показываться у тебя мальчики и возраст не 20", "Последнее время Даша ведет себя,как разведенка.везде скачет полуголая, фу", "Иди дура чем нибудь полезным займись лучше ".
Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.
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