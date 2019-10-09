Экс-звезда "Дома-2" в облегающем латексном комбинезоне позировала перед камерой с разных ракурсов

Алена Водонаева надела наряд, который очертил все линии ее стройного тела и сняла несколько видео, которые уже выложила в сторис Instagram. Делая селфи у зеркала во весь рост, брюнетка расставила длинные ноги и эффектно оттопырила зад.

В соцсети ей как-то написали: "А задницы-то и нет", а она отвечала, что "вернется". Свежие кадры могли бы впечатлить даже таких недовольных: "пятая точка" была на месте. Но бывшая участница скандально известного телешоу – "бомбическая девушка", как ее не раз называли поклонники, – на этом не остановилась.

Она стала позировать перед камерой еще более откровенно. Оголив плечо и часть спины, Алена, видимо, не без удовольствия, игриво виляла ягодицами и кружилась во все стороны, махая длинными распущенными волосами.

Фанаты могли бы засыпать экс-звезду "Дома-2" массой самых лестных слов, но в сторис это невозможно. Поэтому они наверняка долго любовались ею.

Алена Водонаева не раз оправдывала звание " безумно сексуальной женщины", как ее называют, – она часто дразнит поклонников эротическими роликами. Недавно она также показала обтянутые одеждой ягодицы, сексуально двигая ими, снялась в обтягивающем наряде с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее роскошный бюст, ранее чуть не выпавший из мини-платья.