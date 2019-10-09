Нервная звезда "Дома-2" не управляет эмоциями и сильно расстроила самого родного человека

Ольга Бузова призналась в Instagram, что не может взять себя в руки. И представила новую песню "Еще верю" такими словами: "Любовь – это единственное чувство, которое ты не можешь контролировать".

Затем она сообщила, как сильно волнуется перед премьерой, которая состоится на днях.

"Песня, которая выходит 11 октября, очень личная... в ней я передала то, о чем я мечтаю больше всего... Я впускаю вас в свою душу, в свое сердце..." – поделилась исполнительница переживаниями под свежим фото. И, отметив, что рассчитывает на поддержку, добавила:

"Каждый раз, когда я ее слушаю, мурашки по телу, а когда отправила маме... она плакала".

Мнения подписчиков разошлись. Одни критиковали новую композицию, как и прежние: "Тебе надо привести себя в порядок", "В ее песнях нет смысла", "Набор слов под три аккорда и все", "Каждый раз открываешь душу, а по итогу ничего".

Другие хвалили и утешали. "Божественная", "Твои песни становятся популярными, потому что они настоящие! Твое творчество – это ты" "Счастье придет, Олечка, никогда не отчаивайтесь...", "Ты большая молодец, я очень хочу, чтобы ты нашла своего любимого мужчину, который будет тебя поддерживать, несмотря ни на что..." – отметили они.

Ранее видео с концерта Ольги Бузовой взбесило пользователей соцсети, а во время выступления до этого звезда попросила маленького фаната подарить ей бриллианты, что также вызвало негативную реакцию.