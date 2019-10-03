Сябитова втоптала Бузову в грязь

Профессиональная сваха обвинила певицу в подрыве семейных ценностей

Телеведущая Роза Сябитова упрекнула Ольгу Бузову в ее поведении, а также раскритиковала их отношения с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.

Ранее Батрутдинов говорил, что его отношения с Ольгой можно назвать "дружбой на грани". Сейчас звезды принимают участие в новом реалити-шоу "План Б", где будут искать себе пару. Если в финале проекта они останутся одиноки, то, по условиям шоу, женятся друг на друге.

"Мне неприятно, что сейчас классические отношения начинаются с таких моментов на потребу обществу из серии "пипл хавает", – заявила Сябитова корреспонденту Nation News. Она отметила, что не видит никакой смысловой нагрузки в подобном телевизионном проекте, сообщает "Вечерняя Москва". "То, что делают сейчас Бузова с Батрутдиновым – полный подрыв семейных ценностей, ведь на них смотрит подрастающее поколение", – добавила телеведующая.