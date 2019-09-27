Артистка обратилась к юному поклоннику со смелой просьбой

Ольга Бузова общается со своими фанатами не только через социальные сети, но и в живую. На последнем концерте на сцену к певице посчастливилось подняться мальчику, который подарил артистке мишку.

Этого подарка знаменитости показалось мало, и она начала просить у мальчика бриллианты.

"Когда женщина задает вопрос, мужчине всегда нужно отвечать да. Милый, ты купишь мне новую шубу? Да! Милый ты меня любишь? Да! Купишь бриллиант?",

– обратилась ведущая "Дома-2" к юному поклоннику.

После того, как артистка попросила драгоценности, она опустилась на колени обняла и поцеловала мальчика, – пишет "Пятый канал". В это время на Ольге Бузовой было одето сексуальное боди с разрезами по бокам.

"Спасибо за любовь. А детская любовь – она особенная...самая искренняя и чистая", – написала певица в своем Инстаграм.

Подписчики Ольги Бузовой в Инстаграм к произошедшему отнеслись по-разному. Одни восхищаются артисткой и советуют скорее заводить своих детей, другие возмущены тем, что ведущая "Дома-2" общается с детьми в откровенном наряде.

"Было очень круто! Не забуду когда он тебя поцеловал в губы и пообещал подарить бриллианты", "Олька, пора за своими идти", "Как это трогательно", "Когда уже своего родишь", "С детьми полуголой выступать. Ни стыда, ни совести. Фу пошлая", "Лишь бы бриллианты да шубы", – высказались в Интернете.

Ранее Ольга Бузова задрала майку и оголила грудь на видео.