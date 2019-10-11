Роскошное белье подчеркнуло пышные формы скрипачки

Бывшая участница самой популярной российской телестройки Мария Кохно любит показывать поклонникам свой крепкий тыл. На этот раз экс-звезда "Дома-2" поделилась фотографией в белом кружевном неглиже, чтобы все желающие смогли полюбоваться на подтянутую фигуру Кохно и оценить ее накачанные ягодицы.

"Такое нежное утро, такая нежная я – та ,которая уверена в себе и принимает себя полностью!" -

написала Мария на своей страничке в Instagram.

"Сама Афродита вышла из моря!! Красавица!!!", "Наградила же природа красивыми формами тебя", "Мару тебе прям надо рекламировать нижнее белье, бомбически", –

откликнулись восхищенные фанаты.

Однако не меньше было и тех, кто решил, что бывшая звездочка "Дома-2" вставила себе в ягодицы импланты или обработала снимок в фоторедакторе:

"Фотошоп освоила на 5", "она вся деланая от носа щек и сисек и зада ,глянь на нее лет так 5 назад , даже волосы нарощеные ее наградили хирурги", "там импланты видно очнитесь посмотрите пару лет назад какая попа пришла на дом два".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

