Звезда "Дома-2" похвасталась телом в позе по-турецки

Девушку раскритиковали за неожиданную деталь в образе

Звезда "Дома-2" Виктория Романец порадовала подписчиков новой фотографией из путешествия. На снимке девушка предстала в откровенной позе, продемонстрировав свою спортивную фигуру в купальнике.

Однако внимание подписчиков больше всего привлекла внезапно появившаяся татуировка на левой руке Виктории. Кто-то из комментаторов был в восторге от нового "рукава", кто-то, наоборот, высказался против. Были и те, кто новости о татуировке не поверил.

"Тату настоящая?", "Вот вруша, до этого ни на одной фотографии нет тату", "Можно мне такой же рукав?", "Тату всё портит. Вам очень идёт нежность и женственность", "Сколько же в людях ненависти и злости!!! Ну не нравится – не смотрите!!! А ты, Вика, красотка. Наслаждаешься жизнью по полной, так держать", "Только не тату, смотрела и думала, какая красивая девушка, какая фигура красивая, без тату", "Вика ну зачем ты сделала тату, тебя в пример ставила <...> Огорчена",

– разделилось мнение подписчиков Романец в Instagram.

Виктория Романец считается одной из самых скандальных участниц телепроекта. Девушка часто выкладывает свои откровенные фотографии в Сеть.

