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Звезда "Дома-2" похвасталась телом в позе по-турецки

Звезда
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14
Девушку раскритиковали за неожиданную деталь в образе

Звезда "Дома-2" Виктория Романец порадовала подписчиков новой фотографией из путешествия. На снимке девушка предстала в откровенной позе, продемонстрировав свою спортивную фигуру в купальнике.

Однако внимание подписчиков больше всего привлекла внезапно появившаяся татуировка на левой руке Виктории. Кто-то из комментаторов был в восторге от нового "рукава", кто-то, наоборот, высказался против. Были и те, кто новости о татуировке не поверил.

"Тату настоящая?", "Вот вруша, до этого ни на одной фотографии нет тату", "Можно мне такой же рукав?", "Тату всё портит. Вам очень идёт нежность и женственность", "Сколько же в людях ненависти и злости!!! Ну не нравится – не смотрите!!! А ты, Вика, красотка. Наслаждаешься жизнью по полной, так держать", "Только не тату, смотрела и думала, какая красивая девушка, какая фигура красивая, без тату", "Вика ну зачем ты сделала тату, тебя в пример ставила <...> Огорчена",

разделилось мнение подписчиков Романец в Instagram.

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Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14)

Виктория Романец считается одной из самых скандальных участниц телепроекта. Девушка часто выкладывает свои откровенные фотографии в Сеть.

Карина СИРАЗОВА
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