Оператор снял прелести звезды крупным планом

На своих концертах Ани Лорак не стесняется трясти бедрами и ягодицами в коротких нарядах, поэтому иногда зрители видят больше, чем нужно. На этот раз кто-то заснял танцующую Лорак снизу. Оператор подкрался к звезде сзади и сумел заснять именно тот момент, когда юбка артистка подлетала вверх.

Кроме Ани Лорак на видео попали девушки из ее подтанцовки в еще более откровенных нарядах. Саму знаменитость съемка, похоже, ничуть не смутила: она поделилась записями в своем Инстаграм.

На видеозаписях с концерта фигура артистки выглядит идеальной, а ведь еще недавно в Интернете появилась информация, что Ани Лорак находится в положении. На такие мысли пользователей натолкнули фото звезды из Киева в свободной одежде.

Ранее "Утро" публиковало самые горячие фотографии 41-летней Ани Лорак.