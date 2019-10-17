Автомобиль артиста проехался по перрону

Концертный тур Филиппа Киркорова по республике Коми не обходится без приключений. Сначала фуры с декорациями застряли на дороге, теперь в Интернете возмущается поведением певца на вокзале. По перрону, прямо к вагону артиста, подъехал его автомобиль, чем и возмутились в социальных сетях.

Интересно, что кроме иномарки на вокзале Киркорова в Сыктывкаре так никто и не встретил, – пишет "Портал pro город", хотя до этого бывшего супруга Примадонны уже на вокзале облепляли фанаты. Теперь водителю брошенного артиста может грозить наказание. В пресс-службе железной дороги журналистам пояснили, что въезд личного транспорта на перрон запрещен, а по факту произошедшего проведут проверку.

Подобный скандал летом случился и с Аллой Пугачевой. Бывшую супруга артиста вместе с детьми подвезли прямо к спецвагону поезда, на котором они отправились в Ригу. На обе ситуации пользователи социальных сетей отреагировали очень эмоционально.

"Киркоров повторил подвиг Пугачевой!", "Зажравшаяся звезда, поет какую-то фигню, ведет себя по-хамски...", "Штраф тройной. Пусть там у себя на Рублевке ездит, как хочет, а у нас порядок", "Король попрошайка", "Кто пропустил автомобиль? На каком основании? Вокруг вокзала стоят шлагбаумы", - пишут в Интернете.

Ранее "Утро" публиковало фото сексуальной Аллы Пугачевой с раздвинутыми ногами.