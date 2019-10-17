Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Вокруг Киркорова разгорелся скандал в Сыктывкаре

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Автомобиль артиста проехался по перрону

Концертный тур Филиппа Киркорова по республике Коми не обходится без приключений. Сначала фуры с декорациями застряли на дороге, теперь в Интернете возмущается поведением певца на вокзале. По перрону, прямо к вагону артиста, подъехал его автомобиль, чем и возмутились в социальных сетях.

Интересно, что кроме иномарки на вокзале Киркорова в Сыктывкаре так никто и не встретил, – пишет "Портал pro город", хотя до этого бывшего супруга Примадонны уже на вокзале облепляли фанаты. Теперь водителю брошенного артиста может грозить наказание. В пресс-службе железной дороги журналистам пояснили, что въезд личного транспорта на перрон запрещен, а по факту произошедшего проведут проверку.

Подобный скандал летом случился и с Аллой Пугачевой. Бывшую супруга артиста вместе с детьми подвезли прямо к спецвагону поезда, на котором они отправились в Ригу. На обе ситуации пользователи социальных сетей отреагировали очень эмоционально.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ©𝙿𝚑𝙺𝚍𝚒𝚐𝚎𝚜𝚝 (@phkirkorovdigest)

"Киркоров повторил подвиг Пугачевой!", "Зажравшаяся звезда, поет какую-то фигню, ведет себя по-хамски...", "Штраф тройной. Пусть там у себя на Рублевке ездит, как хочет, а у нас порядок", "Король попрошайка", "Кто пропустил автомобиль? На каком основании? Вокруг вокзала стоят шлагбаумы", - пишут в Интернете. 

Ранее "Утро" публиковало фото сексуальной Аллы Пугачевой с раздвинутыми ногами. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Китай вскрыл планы Украины по захвату Черного моря

В Незалежной намерены положить конец гегемонии России

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей