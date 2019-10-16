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"Мурашки по телу": Лобода покрутилась в откровенном боди

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Мужчины лишились дара речи

Светлана Лобода похвасталась перед подписчиками идеальной фигурой. В Инстаграм артистка выложила видео в серебристом боди, которое позволяет полностью рассмотреть ее стройные ноги. При этом, снимая себя, Лобода покрутилась перед зеркалом.

Еще больше подписчиков впечатлило видео, сделанное за кулисами концерта певицы. Лобода решила показать, как переодевается между выступлениями за одну минуту. Быстро сменить наряд Светлане помогают трое мужчин: они натягиваются на звезду одежду, поправляют прическу и макияж.

Видео впечатлило не только многочисленных поклонников, но и других артистов: свои комментарии оставили Максим Галкин, Наташа Королева и Игорь Крутой.

"Класс", "Красотка", "Огнище", "Суперзвезда", "Какая мощь", "Какая вы красотка, слов нет", "Мурашки по телу от вас", "Какая же вы невероятная, Света", – написали под видео.

Ранее "Утро" писало о том, как раненая Лобода вернулась на родину. 

Дарья ПЕТРОВА
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