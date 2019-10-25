Уход Примадонны обсуждают в Сети

Алла Пугачева опубликовала в своем Инстаграм новый снимок, где ее лицо изображено крупным планом. Филиппу Киркорову и Валерию Сюткину фото Примадонны со сверкающим макияжем понравилось, а вот комментаторы раскритиковали певицу.

Пользователи посчитали, что на снимке Пугачева выглядит неживой и похожа на восковую куклу. Некоторые и вовсе указали артистке, что ей давно пора уйти со сцены окончательно.

"Она здесь просто манекен. Никакого признака живого человека", "Зомби в молодости...", "Всегда с содроганием смотрю на фотографию и подпись к ней", "Фото неудачное", "Фото ужасное! Портрет дикой косули", "Как восковая фигура из музея", "Время ворует у нас все молодость, здоровье", "Алла Борисовна уже не один раз уходила со сцены и что-то никак не уйдет, а пора бы уже…", – высказались в Инстаграм Пугачевой.

До этого Примадонну раскритиковали после снимка с почерневшими глазами. Фотография появилась в Инстаграм Максима Галкина, где он также рассказал, что скоро в кинотеатрах будут показывать запись юбилейного концерта Аллы Пугачевой.

Ранее Максим Галкин публично осудил пристрастия Николая Баскова.