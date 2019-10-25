Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Восковая кукла": Пугачева без признаков жизни ужаснула народ

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Уход Примадонны обсуждают в Сети

Алла Пугачева опубликовала в своем Инстаграм новый снимок, где ее лицо изображено крупным планом. Филиппу Киркорову и Валерию Сюткину фото Примадонны со сверкающим макияжем понравилось, а вот комментаторы раскритиковали певицу.

Пользователи посчитали, что на снимке Пугачева выглядит неживой и похожа на восковую куклу. Некоторые и вовсе указали артистке, что ей давно пора уйти со сцены окончательно.

"Она здесь просто манекен. Никакого признака живого человека", "Зомби в молодости...", "Всегда с содроганием смотрю на фотографию и подпись к ней", "Фото неудачное", "Фото ужасное! Портрет дикой косули", "Как восковая фигура из музея", "Время ворует у нас все молодость, здоровье", "Алла Борисовна уже не один раз уходила со сцены и что-то никак не уйдет, а пора бы уже…", – высказались в Инстаграм Пугачевой.

До этого Примадонну раскритиковали после снимка с почерневшими глазами. Фотография появилась в Инстаграм Максима Галкина, где он также рассказал, что скоро в кинотеатрах будут показывать запись юбилейного концерта Аллы Пугачевой. 

Ранее Максим Галкин публично осудил пристрастия Николая Баскова. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Утечка денег: держать средства на картах стало опасно

На черный рынок слили базу данных миллиона банковских клиентов

"Стоит копнуть глубже": главная версия крушения МН17 рассыпалась в прах

Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского "Боинга"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей