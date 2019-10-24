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Короче некуда: Водонаева засветила прелести в экстремальном мини

Короче некуда: Водонаева засветила прелести в экстремальном мини
Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Телезвезда оголила стройные ноги

Алена Водонаева опубликовала в своем Инстаграм видео в странном наряде. Кажется, будто на девушке надет пиджак, а про нижнюю часть костюма она забыла. В итоге длинными ногами звезды "Дома-2" могли любоваться все желающие. А когда красотка поднимала руки вверх, то в кадр попадали интимные части ее тела.

Сама звезда, похоже, не стесняется разгуливать по городу в экстремально коротком наряде, хотя и недовольна своими ногами: "Я и мои жирные ляхи", – подписала Водонаева видео.

В коротком платье-пиджаке Водонаева проходила весь день, в нем же пришла на интервью. Журналисты вновь задавали бывшей участнице "Дома-2" вопросы, связанные с сексом.

Водонаева без стеснения ответила, что главным в интимных отношениях должен быть мужчина, при этом девушка "должна все уметь по женской части", считает красотка.

Ранее "Утро" публиковало сексуальное видео с Аленой Водонаевой, где она подтягивает грудь к подбородку. 

Дарья ПЕТРОВА
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