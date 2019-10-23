Артистка совсем перестала за собой следить, огорчились поклонники

Любовь Успенская спела для своих подписчиков композицию на итальянском языке. Видео, где звезда поет и играет на баяне попало в ее социальные сети. Подписчики пришли в ужас от нового хита артистки: раскритиковали, как ее исполнение, так и внешний вид.

"Сегодня ночью мне пришла идея, песню "Бути без тебе", которую я пою на украинском языке с моим другом, перевести на итальянский. Результат вы можете увидеть на видео", – написала Успенская.

Комментаторам показалось, что знаменитость на видео находится в состоянии алкогольного опьянения, так как разобрать хоть что-то из пения Успенской ни у кого не получилось. Внешность звезды подписчиков также разочаровала: они начали сравнивать ее с бабушкой.

"Вы на бабушку похожи", "Любочка, желательно по ночам спать! Затея ваша, так себе, на троечку", "Ужас какой", "Такая страшная", "Ну и страшна ,вы хоть следите за собой…аж тошнит", "Мимика у Вас мертвая", "Опять пьяная", "Лучше вам там не петь", "Люба в запой ушла", "Напилась", "Что не поет, все Мурка получается", "Как противно, старая вафля", – прошлись по Успенской в Инстаграм.

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