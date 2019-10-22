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"Гнилозубая рычит": Шаляпин вышел из себя после унижений

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Артист не выдержал критики

Прохор Шаляпин жестко ответил злопыхателям, оставившим по его фото негативные комментарии. Под снимком, где певец позирует с экс-солисткой "Миража" Натальей Гулькиной, пользователи критиковали за его искусственное лицо, чересчур белые зубы и сравнивали с Кеном.

Возлюбленный Виталины Цымбалюк-Романовской не выдержал после многочисленных унизительных сообщений и написал одному из комментаторов: "гнилозубая рычит", а после попросил всех подписчиков, писать только хорошие сообщения, ведь плохие он удалит.

Отметим, что неприятных замечаний было немало:

"Как лошади две", "А что с зубами?", "Зубы как у Кена. Нереально искусственные", "Не идет этот желтый цвет волос", "Кен и Барби , ничего естественного. Куклы", "Что вы все с собой делаете? Ну неестественные", "Гулькина здесь на Гогена Солнцева похожа", "Ужасно не похожи", "Зачем такой фотошоп? Лицо как мраморное", "Пластмассовая улыбка", "Как мертвецы", - раскритиковали фото в Инстаграм Шаляпина.

В комментариях некоторые пользователи поинтересовались, где же находится любовница артиста Виталина Цымбалюк-Романовская. Шаляпин на вопросы о девушке не ответил, а ведь недавно пианистка показала всем свадебное платье после слухов о беременности. Известно о жизни и бывшей любовницы Шаляпина: Анна Калашникова не так давно пострадала за границей. 

Дарья ПЕТРОВА
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