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"Дала жару": Лобода засветила грудь на огромном экране

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица вышла на сцену в сексуальном наряде

Светлана Лобода поделилась с подписчиками видео со своего последнего концерта в Москве. Еще перед появлением певицы на сцене зрители могли наблюдать ее на большом экране в прямом эфире. За кулисами Лобода в наряде с глубоким вырезом обратилась к присутствующим и сексуально извивалась перед камерой.

В комментариях Лободу завалили восторженными комментариями: поклонники поблагодарили звезду на потрясающее шоу. По их мнению, артистка своим выступлением утерла нос остальным российским знаменитостям. Критики же остались недовольны чересчур откровенным нарядом Светланы.

"Ваши трюки просто улет, фантастика!", "Да мать, дала жару!", "Было очень круто", "Это было потрясающе!", "Спасибо, Светлана, за невероятное потрясающее и незабываемое шоу", "Света я восхищена, это пушка", "Утерла нашим звездам фонарщикам нос", "Ну уже бы голой вышла", "Она вообще когда-нибудь поет? Или только полуголая по Сцене прыгает?" –  прокомментировали видео с певицей в Инстаграм (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Недавно Светлане Лободе исполнилось 37 лет. Свой праздник певица отметила в компании солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым, по слухам, она в отношениях. О романе с музыкантом Светлана проговорилась Ксении Собчак.

Дарья ПЕТРОВА
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