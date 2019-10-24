Юморист раскритиковал вкус певца

Николай Басков обратился за помощью к своим подписчикам. Певец не может выбрать обувь для выступлений, поэтому решил снять видео из магазина, которое после появилось в его Инстаграм.

Обувь артист подобрал в своем стиле: со стразами, вышивкой и пряжками. Максим Галкин, посмотревший ролик, не выдержал и публично осудил выбор Баскова.

"Не надо брать это!" – написал Галкин под видео.

Некоторые подписчики юмориста поддержали, другие считают, что он просто завидует роскошной обуви Баскова.

"Не завидуйте Максим!", "Правда, обувь какая-то страшная", "Похожи на женские", "У Максима со вкусом все в порядке!", "Возьмет все, чтобы блистать как фазановый петух", "Люди же смотрят не только на обувь, но и слушают ваше пение", "Бери все, а то пока думаешь, Филипп все заберет", "Не надо брать никакие, у вас же правильная ориентация", – написали в комментариях подписчики Николая Баскова (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Недавно Николай Басков отпраздновал свое 43-летие с любимой женщиной. Праздник они отметили в одном из отелей Монте-Карло, ночь в котором стоит 2,5 млн. рублей.