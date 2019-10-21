Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

2,5 миллиона за ночь: Басков тайно развлекся с любимой женщиной

2,5 миллиона за ночь: Басков тайно развлекся с любимой женщиной
Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Артист с размахом отметил свой день рождения за границей

Николай Басков вместе с мамой тайно отпраздновал свое 43-летие в Монте-Карло. Басковы поселились в роскошном номере пятизвездочного отеля, провести ночь в котором стоит 2,5 млн. рублей, – рассказали журналисты программы "Ты не поверишь!".

Такую сумму певец заплатил за номер площадью 500 квадратных метров с несколькими ванными и гостиными комнатами. Развлекаться Басков любит в казино, которое находится рядом. Сам он признается, что может потерять определенную сумму, но иногда и выигрывает – недавно артист сорвал джекпот в 3 млн. рублей.

На дне рождения артиста не смог присутствовать его друг Филипп Киркоров, который сейчас дает концерты в Республике Коми. Певец уверен, что сможет поздравить друга позже.

"Мы с Колей, когда встречаемся, любим ходить в кино. У нас есть любимый кинотеатр. Просто можем сходить на веселую комедию и вкусно покушать",

поделился Киркоров с журналистами.

Ранее Николай Басков отдохнул за границей с неизвестной красоткой

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Предатель": Горбачева разнесли за письмо Путину

Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения

Захарченко убили пенсионеры-чекисты

Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей