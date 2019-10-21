Артист с размахом отметил свой день рождения за границей

Николай Басков вместе с мамой тайно отпраздновал свое 43-летие в Монте-Карло. Басковы поселились в роскошном номере пятизвездочного отеля, провести ночь в котором стоит 2,5 млн. рублей, – рассказали журналисты программы "Ты не поверишь!".

Такую сумму певец заплатил за номер площадью 500 квадратных метров с несколькими ванными и гостиными комнатами. Развлекаться Басков любит в казино, которое находится рядом. Сам он признается, что может потерять определенную сумму, но иногда и выигрывает – недавно артист сорвал джекпот в 3 млн. рублей.

На дне рождения артиста не смог присутствовать его друг Филипп Киркоров, который сейчас дает концерты в Республике Коми. Певец уверен, что сможет поздравить друга позже.

"Мы с Колей, когда встречаемся, любим ходить в кино. У нас есть любимый кинотеатр. Просто можем сходить на веселую комедию и вкусно покушать",

– поделился Киркоров с журналистами.

Ранее Николай Басков отдохнул за границей с неизвестной красоткой.