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"Секс-бомба": Лобода вышла на сцену без белья

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба
Певица похвасталась идеальной фигурой перед зрителями

Светлана Лобода показала свои фото в сексуальных концертных костюмах. Для своих выступлений артистка выбирает короткие и открытые наряды, облегающие стройное тело. Для одного из платьев ей, похоже, приходится снимать нижнее белье.

На сцене артистка нередко появляется в золотом платье с разрезами по бокам, в которых были бы видны трусы и лифчик звезды. Однако, судя по фото, нижнего белья на Светлане Лободе нет.

В других своих костюмах певица выглядит не менее сексуально: подписчики легко могут рассмотреть грудь знаменитости и ее длинные стройные ноги.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Идеальная женщина", "Обворожительная", "Было супер", "А мы то как хотим! Света, ты огонь", "Во всех Вы, Светочка, нарядах хороша!", "Секс-бомба", "Столько чувственности, женственности, страсти, красоты и ни грамма пошлости", "Самая потрясная", "Сногсшибательная", – оценили внешность Лободы в Инстаграм (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее грудь Светланы Лободы показали на большом экране.

Дарья ПЕТРОВА
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