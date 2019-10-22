Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Семья Заворотнюк исчезла после истории с кладбищем

Семья Заворотнюк скрывается после истории с кладбищем
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Родственники знаменитости перестали давать комментарии о ее состоянии

Близкие Анастасии Заворотнюк долгое время хранили молчание о ее здоровье и никак не комментировали ее диагноз. После родные все-таки признали, что актриса действительно не здорова и даже начали делиться некоторой информацией с поклонниками Заворотнюк через социальные сети.

Но вот уже несколько дней семья Анастасии Заворотнюк хранит молчание. Судя по всему, близкие актрисы решили на время скрыться из поля зрения журналистов и поклонников. Последнее сообщение в аккаунте, созданном в поддержку звезды сериала "Моя прекрасная няня", появилось 4 дня назад. Сейчас же родственники исчезли из социальных сетей.

Известно, что Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре, ночь в котором, как пишет ТВЦ, стоит 100 тыс. рублей. Пока за жизнью знаменитости наблюдают врачи, ее мать, похоже, решила обратиться к другим методам. Женщину заметили на кладбище, рядом с могилой Матроны.

Все происходящее не на шутку напугало поклонников артистки. В Инстаграм-аккаунтах пользователи по-прежнему задают только один вопрос – что с Анастасией? И беспокоятся из-за молчания ее родных – добавляют журналисты.

"Лично я не понимаю, почему родственникам не сказать нам про Анастасию. Мы переживаем и хотим знать правду", "Каждый день ждем добрых вестей", "Переживаем за нее, как она?", – написали неравнодушные в Инстаграм.

Ранее "Утро" рассказывало последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк. По слухам, у нее начали отмирать ткани.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Европа потянула трубу к "Турецкому потоку"

По первой нитке газопровода топливо уже пустили

"Обречен": грязевой вулкан уничтожит Крымский мост

В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей