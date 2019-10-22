Родственники знаменитости перестали давать комментарии о ее состоянии

Близкие Анастасии Заворотнюк долгое время хранили молчание о ее здоровье и никак не комментировали ее диагноз. После родные все-таки признали, что актриса действительно не здорова и даже начали делиться некоторой информацией с поклонниками Заворотнюк через социальные сети.

Но вот уже несколько дней семья Анастасии Заворотнюк хранит молчание. Судя по всему, близкие актрисы решили на время скрыться из поля зрения журналистов и поклонников. Последнее сообщение в аккаунте, созданном в поддержку звезды сериала "Моя прекрасная няня", появилось 4 дня назад. Сейчас же родственники исчезли из социальных сетей.

Известно, что Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре, ночь в котором, как пишет ТВЦ, стоит 100 тыс. рублей. Пока за жизнью знаменитости наблюдают врачи, ее мать, похоже, решила обратиться к другим методам. Женщину заметили на кладбище, рядом с могилой Матроны.

Все происходящее не на шутку напугало поклонников артистки. В Инстаграм-аккаунтах пользователи по-прежнему задают только один вопрос – что с Анастасией? И беспокоятся из-за молчания ее родных – добавляют журналисты.

"Лично я не понимаю, почему родственникам не сказать нам про Анастасию. Мы переживаем и хотим знать правду", "Каждый день ждем добрых вестей", "Переживаем за нее, как она?", – написали неравнодушные в Инстаграм.

Ранее "Утро" рассказывало последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк. По слухам, у нее начали отмирать ткани.