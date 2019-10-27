Постаревшую Примадонну публично унизили

Максим Галкин показал звездную супругу с сыном и спровоцировал настоящий взрыв эмоций у публики. Потрясенные пользователи вступили в ожесточенные споры, сравнивая Софию Ротару и Аллу Пугачеву.

На своей странице в Instagram юморист выложил фото, где его любимая женщина позирует с маленьким Гарри. С новой прической и в алом пальто Примадонна выглядит роскошно, заявили преданные поклонники. Однако согласились далеко не все. Злопыхатели призвали прекратить льстить Пугачевой, которая, по их мнению, выглядит больной и постаревшей. Кроме того, Аллу Борисовну упрекнули в отсутствии вкуса. Певице привели в пример ее коллегу Софию Ротару, которая, по словам критиков, "побила" ее в вопросах моды и стиля (орфография и пунктуация сохранены).

"Старенькая,что сказать?!Но держит марку" "Невероятно шикарная Алла" "Алла огонь" "Максим покорми Аллу )" "Шок контент! Алла как 25летняя девушка! Всем бы так ввглядеть" "Я ее как певицу обожаю,но где вы видите красавицу,к чему эта лесть.Все не по возрасту,насильно молодится,вызывая смех.Прсмотрите на Софию,вот у нее все со вкусом в порядке.А Алла вызывает если не смех,то,точно сожаление" "а на мой взгляд, Алла Борисовна выглядит больной. Да,она старается хорошо выглядеть, но у нее нездоровая худоба. В ее возрасте худеют только от болезни",

– написали комментаторы.

Ранее публику ужаснуло фото, где Пугачева выглядит как "восковая кукла". К слову, с недавних пор ходят слухи, что Ротару выходит в свет исключительно в специальной маске.