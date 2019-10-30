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"Ну и видок": Пугачева напугала публику

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна дала еще один повод для обсуждения своей внешности и личной жизни

Алла Пугачева выложила в соцсети новое фото, на котором показалась вблизи с ярким макияжем – глаза подведены, губы покрыты алой помадой. Прядь волос небрежно падает на лицо. Снимок понравился не всем: по словам некоторых, звезда не в себе, из-за чего плохо выглядит.

"Я люблю тебя, как любят в жизни только раз", – призналась артистка. Кому были адресованы эти слова, не пояснила, из-за чего на ее станице возник спор: одни считали, что певица сказала о чувствах к нынешнему мужу – Максиму Галкину, другие заявили, будто она имела в виду прежнего супруга – Филиппа Киркорова.

Но не столько это обсуждали подписчики. Их больше заинтересовала внешность звезды, которая в последнее время заметно изменилась. Некоторые даже испугались, заподозрив неладное:

"Ну и видок", "Кошмар...", "Бабулька нюхнула", "...и курнула", "Неужели вас сфоткать некому. Ну не надо таким ракурсом к нам – страшно", "Алла не та, что была раньше, совсем не та".

У фанатов было иное мнение. "Вы великолепны!" "Очень красивая...  и такая мудрость на лице", "Как всегда, великолепна!!!", "Когда увидел Вас, сразу настроение поднялось", "Алла Борисовна, Вы пример для подражания!", "Отпадно выглядите", – восхитились они.

Отметился в комментариях также композитор и продюсер Игорь Крутой. Видимо, его так впечатлил новый образ Примадонны, что он лишился дара речи и поместил смайлики в виде сердечек.

О том, как выглядит Алла Пугачева, в Сети говорят нередко. Певицу и хвалят, и ругают. Недавно ее назвали "восковой куклой" за неживое лицо и были разочарованы ее почерневшими глазами.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА
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