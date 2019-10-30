Примадонна дала еще один повод для обсуждения своей внешности и личной жизни

Алла Пугачева выложила в соцсети новое фото, на котором показалась вблизи с ярким макияжем – глаза подведены, губы покрыты алой помадой. Прядь волос небрежно падает на лицо. Снимок понравился не всем: по словам некоторых, звезда не в себе, из-за чего плохо выглядит.



"Я люблю тебя, как любят в жизни только раз", – призналась артистка. Кому были адресованы эти слова, не пояснила, из-за чего на ее станице возник спор: одни считали, что певица сказала о чувствах к нынешнему мужу – Максиму Галкину, другие заявили, будто она имела в виду прежнего супруга – Филиппа Киркорова.



Но не столько это обсуждали подписчики. Их больше заинтересовала внешность звезды, которая в последнее время заметно изменилась. Некоторые даже испугались, заподозрив неладное:

"Ну и видок", "Кошмар...", "Бабулька нюхнула", "...и курнула", "Неужели вас сфоткать некому. Ну не надо таким ракурсом к нам – страшно", "Алла не та, что была раньше, совсем не та".

У фанатов было иное мнение. "Вы великолепны!" "Очень красивая... и такая мудрость на лице", "Как всегда, великолепна!!!", "Когда увидел Вас, сразу настроение поднялось", "Алла Борисовна, Вы пример для подражания!", "Отпадно выглядите", – восхитились они.

Отметился в комментариях также композитор и продюсер Игорь Крутой. Видимо, его так впечатлил новый образ Примадонны, что он лишился дара речи и поместил смайлики в виде сердечек.

О том, как выглядит Алла Пугачева, в Сети говорят нередко. Певицу и хвалят, и ругают. Недавно ее назвали "восковой куклой" за неживое лицо и были разочарованы ее почерневшими глазами.