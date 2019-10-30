Секрет молодости Примадонны раскрыли

В последнее время поклонники то и дело отмечают красоту и свежий вид Аллы Пугачевой. Скептики предположили, что тут не обошлось без пластики и фотошопа. Косметолог Татьяна Брызгалкина также не отрицает, что певица обратилась за помощью к экспертам.

Девушка предположила, что когда-то Пугачевой в подбородок вставили имплант, чтобы сделать контур лица четче, также не обошлось без инъекций.

"Думаю, что однозначно у нее когда-то был сделан очень хороший имплант подбородка. На снимках она отфотошоплена очень хорошо, а еще удобные ракурсы и филлеры. Работа косметологов там присутствует",

– цитирует эксперта Teleprogramma.pro.

Косметолог уверена, что жена Максима Галкина сделала пластику губ, так как к 70 годам они не могут оставаться такими же пухлыми и сексуальными, возможно коррекции подверглись нос и скулы знаменитости.

"В таком возрасте губ нет, остается один сфинктер (круговая мышца рта), они истончаются, становятся сухими. Конечно, там отмоделированные губы, а также скулы и, возможно, даже носик", – добавила женщина.

Лишнюю кожу при всех этих операциях, по словам эксперта, обрезали.

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