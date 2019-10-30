Нибиру
- Нибиру напала на Землю с новейшим оружием
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
В последнее время поклонники то и дело отмечают красоту и свежий вид Аллы Пугачевой. Скептики предположили, что тут не обошлось без пластики и фотошопа. Косметолог Татьяна Брызгалкина также не отрицает, что певица обратилась за помощью к экспертам.
Девушка предположила, что когда-то Пугачевой в подбородок вставили имплант, чтобы сделать контур лица четче, также не обошлось без инъекций.
"Думаю, что однозначно у нее когда-то был сделан очень хороший имплант подбородка. На снимках она отфотошоплена очень хорошо, а еще удобные ракурсы и филлеры. Работа косметологов там присутствует",
– цитирует эксперта Teleprogramma.pro.
Косметолог уверена, что жена Максима Галкина сделала пластику губ, так как к 70 годам они не могут оставаться такими же пухлыми и сексуальными, возможно коррекции подверглись нос и скулы знаменитости.
"В таком возрасте губ нет, остается один сфинктер (круговая мышца рта), они истончаются, становятся сухими. Конечно, там отмоделированные губы, а также скулы и, возможно, даже носик", – добавила женщина.
Лишнюю кожу при всех этих операциях, по словам эксперта, обрезали.
Ранее "Утро" рассказало о страшном секрете красоты Софии Ротару.
Тотемный годослов для всех на год Паука
В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения