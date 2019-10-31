Эпатажная балерина вызвала переполох сообщением о Примадонне

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото Аллы Пугачевой. На черно-белом кадре знаменитая певица выглядит бледной и осунувшейся, под глазами – темные круги. Интернет пользователи приняли черно-белый кадр за траурный, подумав, что балерина поместила его в память о звезде, что объяснимо: не так давно СМИ облетела новость, что Пугачева умерла в страшных муках.

Однако под снимком танцовщица сообщила, что "с 30 октября стартует акция "Алла Пугачева.Тот самый концерт" в кинотеатрах России". И начнется она с Дальнего Востока.

Некоторые фанаты Примадонны были шокированы, раскритиковали балерину за выбор изображения, одни не узнали Пугачеву, другие намекнули на пагубное пристрастие Волочковой, обвинили ее в меркантильности и высказались грубо:

"Я думала она умерла", "Фото на странице "не себя" обычно в память...", "Как я испугалась, когда увидела эту фотку у Насти... Потом прочла и выдохнула", "Думал, коней двинула... можно было другое фото выбрать?", "До чего же наша Настенька добрая! Самую "лучшую" фотку отыскала", "Почему, Анастасия, и с какой целью такое жуткое фото Примадонны Вы разместили?", "Это кто?!", "Чудовищная фотка... Наркоманка спросонья", "Что за чучело на фото?", "Уже нахеллуинилась", "Вы награду за Пугачеву хотите получить.. Балерунья... Никакая... Продажная... Промежность".

Остальные недоумевали. "Причем Пугачева к Вам?!", "Настька каким боком к этому?","К Пугачихе примазалась. А та всю нечесть возле себя собирать стала. Чуйка с возрастом подводить начала", – прокомментировали они.

И только один из подписчиков напомнил, что у самой Примадонны "тоже это фото стоит, под тем же текстом", предположив, что "Настя, видно, по просьбе Аллы, просто продублировала". Под ним было тоже немало критики по поводу внешности звезды.

Ранее Волочкова "похоронила" Анастасию Заворотнюк.