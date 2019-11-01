Взволнованная Примадонна рассказала о страхе

Накануне предстоящего концерта Алла Пугачева отправилась в столицу Белоруссии. Перед отъездом она призналась журналистам, окружившим ее, что очень боится.

"Я чуть не умираю от страха!" – сказала Примадонна, сообщает Teleprogramma.pro.

В соцсетях появились фото артистки с московского вокзала. В черном плаще и шляпке она спокойно отвечает на вопросы репортеров.

Подписчики обсудили внешность певицы. Одним понравилось, как она выглядит, другие заметили некоторые недостатки: "Красотка, супер!!!", "Золотая!", "Недовольная какая-то...", "Мрачная".

Без малого 20 тысяч зрителей могут побывать на концерте Примадонны в Минске. До этого она тоже говорила, что очень волнуется. До этого Алла Борисовна выходила на сцену в Кремле, когда отмечала 70-летие.

Ранее близкий друг – певец, Александр Буйнов – заявил, что артистка не уйдет со сцены. И объяснил это ее любовью к творчеству, напоминает URA.RU.

С 31 октября во многих кинотеатрах России показывают фильм "Алла Пугачева. Тот самый концерт". Анастасия Волочкова рассказала об этом под снимком звезды, который шокировал публику.

Увидев артистку на более ранних снимках, пользователи Сети назвали ее неживой и похожей на восковую куклу. А также заявили, что она выглядит больной и постаревшей.