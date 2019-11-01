Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Чуть не умираю": больная Пугачева сделала признание перед отъездом из России

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Взволнованная Примадонна рассказала о страхе

Накануне предстоящего концерта Алла Пугачева отправилась в столицу Белоруссии. Перед отъездом она призналась журналистам, окружившим ее, что очень боится. 

"Я чуть не умираю от страха!" – сказала Примадонна, сообщает Teleprogramma.pro. 

В соцсетях появились фото артистки с московского вокзала. В черном плаще и шляпке она спокойно отвечает на вопросы репортеров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)

Подписчики обсудили внешность певицы. Одним понравилось, как она выглядит, другие заметили некоторые недостатки: "Красотка, супер!!!", "Золотая!", "Недовольная какая-то...", "Мрачная".

Без малого 20 тысяч зрителей могут побывать на концерте Примадонны в Минске. До этого она тоже говорила, что очень волнуется. До этого Алла Борисовна выходила на сцену в Кремле, когда отмечала 70-летие.

Ранее близкий друг – певец, Александр Буйнов – заявил, что артистка не уйдет со сцены. И объяснил это ее любовью к творчеству, напоминает URA.RU.

С 31 октября во многих кинотеатрах России показывают фильм "Алла Пугачева. Тот самый концерт". Анастасия Волочкова рассказала об этом под снимком звезды, который шокировал публику.

Увидев артистку на более ранних снимках, пользователи Сети назвали ее неживой и похожей на восковую куклу. А также заявили, что она выглядит больной и постаревшей.  

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей