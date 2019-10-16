Над танцовщицей посмеялись из-за странных телодвижений

Анастасия Волочкова в очередной похвасталась своей прекрасной физической формой. Танцовщица махала конечностями, раздвигала ноги и выгибалась у станка. Все происходящее сняли на камеру, затем ролик появился в Инстаграме Волочковой.

Поклонники танцевальные па не оценили: в комментариях балерину раскритиковали за внешний вид и посмеялись над способностями эпатажной танцовщицы.

"Что за дергание, как у эпилептика", "Движения в стиле - между ног чешется, а руки занята", "Что вы курите?", "Ну и тряпки на вас", "Такой ужасной фигуре точно не позавидуешь", "Брюки у Анастасии, как у волка из "Ну – погоди", – посмеялись над звездой в комментариях (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Под видео Волочкова рассказала, что готовится к очередной премьере, но всех подробностей нового выступления не раскрыла.

Ранее Анастасии Волочковой устроили "сексуальный ад" с участием 20 мужчин.