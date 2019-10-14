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"20 голых мужчин и женщин": Волочковой устроили сексуальный ад

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина перевозбудилась из-за вида мужских гениталий в огромном количестве

Эпатажную Анастасию, как выяснилось, легко вогнать в краску.

Танцовщица, которая сама не прочь раздвинуть ноги в фирменном шпагате на пляже, яхте и в более экзотических местах, не выдержала слишком откровенного зрелища. Волочкова на свою беду согласилась посетить нашумевший спектакль "Машина Мюллер". Премьера его состоялась еще несколько лет назад. Примечательно, что до недавнего времени на сцену вместе с голыми коллегами выходил нынешний супруг Ксении Собчак Константин Богомолов. Эротичное театральное действо долго обсуждали в СМИ. Так, журналисты Радио "Свобода" окрестили его "сексуальным адом".

Судя по бурной реакции, Волочкова вышла из зала в шоковом состоянии. Негодованием от зрелища, когда голые мужчины "стоящие на головах кверху задом и потряхивающие своими ....", она поделилась в своем Instagram.

"на протяжение всего спектакля 2 часа на сцене бегают 20 абсолютно голых мужчин и женщин.. Причём абсолютно бесформенных. Скачущих , прыгающих в присядку....Выглядело это крайне не эстетично, омерзительно и просто дико,простите",

– написала Настя, добавив, что полночи не могла уснуть. Видимо, после созерцания мужских гениталий.

При этом она не преминула отметить собственные достоинства, выразив недоумение, почему публика критикует ее за "шпагаты или фото моего стройного тела в купальниках на пляже..".

Ранее Волочкова показала тело после эротического эксперимента.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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