Оголившаяся балерина выставила себя на всеобщее обозрение

Съемки после бурной ночи продолжились в Instagram танцовщицы не менее пикантными кадрами. Эпатажная Анастасия Волочкова показала подписчикам, как выглядит тело после так называемого эротического связывания, шибари. Одно черно-белое фото в этом стиле звезда выложила ранее, поведав о боли и привязанностях.

Следующий снимок из серии демонстрирует голые ноги балерины, но уже без веревок. На фото видно, что ступни Волочковой немного отекли, а на коже остались следы.

"Моя любимая и родная обувь.. Сколько пар пуант я сносила уже за время Спектаклей и концертов за жизнь!" – написала она под снимком.

Поддержать самоотверженную Настю, которая занимается любимым делом даже через боль, подписчики, к сожалению, не смогли. После скандала на фоне ее заявления о смерти Анастасии Заворотнюк балерина закрыла комментарии.