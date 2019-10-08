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Связали по рукам и ногам: Волочкова рассказала о боли

Связали по рукам и ногам: Волочкова рассказала о боли
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Эпатажная балерина пустилась в откровения

Одна из самых знаменитых танцовщиц современности Анастасия Волочкова рассказала поклонникам о наболевшем, вывернув душу наизнанку. Ослепительная блондинка призналась в своих привязанностях, опубликовав черно-белое фото в Instagram, где связанная по рукам и ногам она позирует, сидя на пуфике.

Речь идет не о приписанном ей пристрастии к алкоголю, а о другой зависимости. Как оказалось, королева шпагата мгновенно влюбляется, быстро привыкает к человеку и сразу открывается перед ним.  

Стремительность, полагает Анастасия, – ее отличительная особенность. При этом балерину обижает, что люди вокруг принимают доверчивость за недостаток (орфография и пунктуация автора оригинальны). 

"Но пусть это будет самый большой мой недостаток",

заявила Волочкова, добавив, что она также привязана к творчеству, детям и цветам. Однако больше всего, призналась расхитительница сердец, она зависит от внимания и положительных эмоций. 

"И я очень тяжело переживаю предательство. Очень тяжело... Очень болезненно всегда для меня, как и для многих из вас, наверняка, РАЗОЧАРОВАНИЕ в людях, которым веришь без остатка.. Разочарование в поступках людей и в их недобропорядочность и невежестве, зачастую", – пустилась в откровения Анастасия. Однако жизнь отсеивает подлых людей, подытожила знаменитая балерина, присылая на смену порядочных.

Дущераздирающий текст заканчивается рекламой книги. Ради нее-то Волочкова и сочинила его, закрыв при этом комментарии. Возможно, предчувствовала, что среди ее фанатов немного ценителей литературного таланта. 

Фоторепортаж
"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Ксения АНДРЕЕВА
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