Эпатажная балерина пустилась в откровения

Одна из самых знаменитых танцовщиц современности Анастасия Волочкова рассказала поклонникам о наболевшем, вывернув душу наизнанку. Ослепительная блондинка призналась в своих привязанностях, опубликовав черно-белое фото в Instagram, где связанная по рукам и ногам она позирует, сидя на пуфике.

Речь идет не о приписанном ей пристрастии к алкоголю, а о другой зависимости. Как оказалось, королева шпагата мгновенно влюбляется, быстро привыкает к человеку и сразу открывается перед ним.

Стремительность, полагает Анастасия, – ее отличительная особенность. При этом балерину обижает, что люди вокруг принимают доверчивость за недостаток (орфография и пунктуация автора оригинальны).

"Но пусть это будет самый большой мой недостаток",

– заявила Волочкова, добавив, что она также привязана к творчеству, детям и цветам. Однако больше всего, призналась расхитительница сердец, она зависит от внимания и положительных эмоций.

"И я очень тяжело переживаю предательство. Очень тяжело... Очень болезненно всегда для меня, как и для многих из вас, наверняка, РАЗОЧАРОВАНИЕ в людях, которым веришь без остатка.. Разочарование в поступках людей и в их недобропорядочность и невежестве, зачастую", – пустилась в откровения Анастасия. Однако жизнь отсеивает подлых людей, подытожила знаменитая балерина, присылая на смену порядочных.

Дущераздирающий текст заканчивается рекламой книги. Ради нее-то Волочкова и сочинила его, закрыв при этом комментарии. Возможно, предчувствовала, что среди ее фанатов немного ценителей литературного таланта.