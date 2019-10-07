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Раскрылась причина грязного скандала Волочковой и Борисовой

Анастасия Волочкова и Дана Борисова. Фото: Утро.ру
Известная телеведущая припечатала "королеву шпагата" обидными словами

Анастасия Волочкова и Дана Борисова сильно повздорили на одной из телепрограмм. Как выяснилось, это произошло из-за слов об алкогольной зависимости балерины.  

"Мне глубоко плевать на проблемы Волочковой, просто назвала вещи своими именами. Я действительно считаю, что она много пьет",

заявила телеведущая порталу Teleprogramma.pro после скандала на передаче "Звезды сошлись", отметив, что у нее с Анастасией "не было конфликта" и добавив, что призвала ту "не проявлять малодушие... когда сочувствуешь, покрываешь зависимого человека – это созависимость". Но "это не было обвинением".

Дана также пояснила, что "сделала такие выводы" из-за внешности и поведения "королевы шпагата", которая, по ее словам, "агрессивная". Борисова считает, что такое "иногда лучше сказать в лицо человеку" – вдруг, тот "призадумается", предположила она.   

Волочкова никаких комментариев по этому поводу не дала – на слова телеведущей ответила пиарщица балерины. "Пускай она сначала вылечится. Дана Настю не обвиняла в алкоголизме. Она потом добавила: "Я пошутила!" Сразу же на программе Борисова забрала свои слова обратно", – сообщила Наталия Ракицкая. 

О пагубном пристрастии Анастасии не раз говорили в Сети. Не так давно ее застали пьяной у дома, ранее просили протрезветь, а до этого решили, что она совсем спилась, и обозвали "околобалетным позорищем".

Фоторепортаж
Королева эпатажа: Волочкова привела поклонников в легкий шок
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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