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Анастасия Волочкова и Дана Борисова сильно повздорили на одной из телепрограмм. Как выяснилось, это произошло из-за слов об алкогольной зависимости балерины.
"Мне глубоко плевать на проблемы Волочковой, просто назвала вещи своими именами. Я действительно считаю, что она много пьет",
– заявила телеведущая порталу Teleprogramma.pro после скандала на передаче "Звезды сошлись", отметив, что у нее с Анастасией "не было конфликта" и добавив, что призвала ту "не проявлять малодушие... когда сочувствуешь, покрываешь зависимого человека – это созависимость". Но "это не было обвинением".
Дана также пояснила, что "сделала такие выводы" из-за внешности и поведения "королевы шпагата", которая, по ее словам, "агрессивная". Борисова считает, что такое "иногда лучше сказать в лицо человеку" – вдруг, тот "призадумается", предположила она.
Волочкова никаких комментариев по этому поводу не дала – на слова телеведущей ответила пиарщица балерины. "Пускай она сначала вылечится. Дана Настю не обвиняла в алкоголизме. Она потом добавила: "Я пошутила!" Сразу же на программе Борисова забрала свои слова обратно", – сообщила Наталия Ракицкая.
О пагубном пристрастии Анастасии не раз говорили в Сети. Не так давно ее застали пьяной у дома, ранее просили протрезветь, а до этого решили, что она совсем спилась, и обозвали "околобалетным позорищем".
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