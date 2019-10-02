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"Остановись, кобыла": Волочкову поймали пьяной

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерину в очередной раз обвинили в пристрастии к алкоголю и предупредили, что это плохо кончится

Анастасия Волочкова поделилась в соцсети размышлениями о праздниках. Звезда считает, что их "нужно создавать каждый день, без всякого повода, вне зависимости от времени года и суток... и радоваться каждому мгновению жизни, приятным встречам, куражу, спонтанности, волшебным приключениям и просто жизни", о чем и сообщила под новым эффектным кадром. Только, видимо, напрасно открыла комментарии – недоброжелатели  буквально перемыли ей кости и назвали пьяной.

На снимке, который был сопровожден этими откровениями, Анастасия показана в длинном блестящем платье с декольте. Она стоит у роскошного автомобиля, рядом с домом, украшенным огоньками.

Фото и слова артистки вызвали у подписчиков неоднозначное отношение. Злопыхатели высказались грубо и ехидно, пояснив стремление Волочковой устраивать праздники и обсудив ее внешность:

"Опять пьяна!!! Остановись, кобыла, женский алкоголизм неизлечим!", "Настя, Вам бы к доктору... Правда, добрый совет: сходите к психотерапевту", "Она частенько дни путает... поэтому оправдание – не привязывает она к дате. Хочется выпить...", "У тебя столько праздников одновременно... так ты хоть бы вонючие колхозные шмотки сменила, богатейка ты наша, подмылась да голову помыла...", "Жалко бабу", "Ей нельзя голову мыть, у нее волосы к лысине приклеены!".

Не позабыли уколоть и по поводу нового мужчины. На вопрос одной из поклонниц "Машина у Вас новая. Это любимый на годовщину подарил?", другая саркастично ответила: "Как резиновый мужик может машину подарить? В аренду взяла".

Фанаты старались смягчить эти резкие выражения, они восхищались: "Супер, красота и классно, что Вы не придерживаетесь каких-либо рамок, правил. Душе хочется почему ждать нужно повод", "Анастасия, Вы пример... как иметь красивую фигуру и "нести" себя по-жизни", "Потрясающая", "Шикарная во всем", "Обалденно", "Жар-птица", "Королева".

О пьянстве Волочковой говорят не впервые. Недавно ее обвинили в том, что она пришла в студию одной из телепрограмм навеселе, требовали протрезвиться после записанного балериной странного видео. Ранее назвали движения звезды "танцем хмельного шмеля", упрекали в чрезмерном возлиянии спиртным и, обсыпав более крепкими словами, обозвали "околобалетным позорищем".

Фоторепортаж
"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны
Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Полина ДОРОЖКИНА
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