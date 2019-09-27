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"Шпагатом проглотит": нетрезвая Волочкова положила глаз на героя секс-скандала у Малахова

Фото: Анастасия Волочкова
Романтичную балерину позвали на эфир о сексуальном рабстве

Анастасию на пару с Андреем обвинили во всех смертных грехах после вакханалии в студии.

Интернет бурлит второй день – возмущенные донельзя зрители выливают потоки яда на звезд после обсуждения грязной истории в эфире федерального телеканала. Анастасия Волочкова выступила в качестве одного из экспертов на передаче у Андрея Малахова "Прямой эфир" от 26 сентября. Посвящена она была сексуальному рабству – некая девушка, которая работает стриптизершей, обвинила мужчину в том, что тот держал ее в плену на курорте, куда они отправились отдыхать, и заставлял выполнять самые непристойные требования.

Откровенное обсуждение отвратительных подробностей о вылизывании ног и тому подобных шокировало россиян. Подобное слишком даже для Малахова, заявили пользователи, комментируя запись "Прямого эфира" на Youtube, и назвали ведущего неадекватным. Неприятный осадок у зрителей остался и от поведения Волочковой, которая, по их заверениям, пришла в студию пьяная и явно положила глаз на главного участника секс-скандала, беззастенчиво отпуская ему комплименты (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Аж два раза прослюнявила что жеребец красиввв .....волочкуша купи новое седло и упряжку ...." "я тоже обратила внимание..кадрит..аж на стуле ёрзает..и глазками ест и ест молодого" "Волочкова на Эдгара глаз положила ,а может не только глаз ......" "Она его шпагатом проглотит" "Да Малахов что то в неадеквате!" "Малахов точно с катушек слетел! А Волочкова точно пьяная! Ржёт как дура! Будто сама ангел!", – с негодованием высказались пользователи, добавив, что показывать подобное в шесть вечера на центральном канале недопустимо.

Ранее Малахов попал в крупный скандал.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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