Балерина дала понять, что провела бурную ночь

Анастасия Волочкова, как-то раскрывшая самые интимные тайны, поместила в соцсети два новых кадра. На одном из них она лежит на диване в гостиной своего роскошного особняка. Одетая и слегка помятая артистка без макияжа, будто только проснулась, лукаво смотрит в камеру.

Комментарии она снова закрыла. И неспроста – ей могли понаписать всякого и заявить, будто любовник после страстной ночи выгнал ее на диван.

Под фото Анастасия поделилась эмоциями:

"Засыпать и просыпаться в объятиях любимого мужчины – это всегда благо!"

А потом намекнула, что на время рассталась с избранником. "И остаться досыпать, когда он уезжает по делам – тоже".

Кто он, этот "любимый", до сих пор так и неизвестно. Блондинка всячески скрывает мужчину, их роман длится девять месяцев, отмечает URA.RU. И балерина даже о свадьбе думает.

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась, что очень быстро влюбляется и сразу открывается перед мужчиной, а ее доверчивость люди вокруг принимают за недостаток. А еще ее недавно снова застали пьяной.