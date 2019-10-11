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Анастасия Волочкова, как-то раскрывшая самые интимные тайны, поместила в соцсети два новых кадра. На одном из них она лежит на диване в гостиной своего роскошного особняка. Одетая и слегка помятая артистка без макияжа, будто только проснулась, лукаво смотрит в камеру.
Комментарии она снова закрыла. И неспроста – ей могли понаписать всякого и заявить, будто любовник после страстной ночи выгнал ее на диван.
Под фото Анастасия поделилась эмоциями:
"Засыпать и просыпаться в объятиях любимого мужчины – это всегда благо!"
А потом намекнула, что на время рассталась с избранником. "И остаться досыпать, когда он уезжает по делам – тоже".
Кто он, этот "любимый", до сих пор так и неизвестно. Блондинка всячески скрывает мужчину, их роман длится девять месяцев, отмечает URA.RU. И балерина даже о свадьбе думает.
Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась, что очень быстро влюбляется и сразу открывается перед мужчиной, а ее доверчивость люди вокруг принимают за недостаток. А еще ее недавно снова застали пьяной.
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