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Без шансов: Заворотнюк дали страшный прогноз

Без шансов: Заворотнюк дали страшный прогноз
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Звезде сериала "Моя прекрасная няня" отвели не больше 5 лет жизни

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со смертельной болезнью, однако шансов на выздоровление у нее нет, считает практикующий онколог.

По словам врача, даже при ранней диагностике и хорошем лечении глиобластомы головного мозга пациенты не живут больше 5 лет. Он подчеркнул, что при таком заболевании параллельно развиваются другие серьезные болячки, из-за которых страдает человек.

"Среди других проявлений болезни – отеки, кровоизлияния, психические отклонения, галлюцинации, иногда паралич",

- цитирует онколога портал Dni.ru.

Ранее семья актрисы призвала всех молиться за болеющую артистку. В Инстаграме родственники попросили неравнодушных присоединиться кмассовой молитве.

Напомним, сейчас Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре, по слухам, у звезды начали отмирать ткани.

Фоторепортаж
От няни Вики до многодетной матери: как менялась тяжелобольная Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/ +1
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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