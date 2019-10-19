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Анастасия Заворотнюк продолжает бороться со смертельной болезнью, однако шансов на выздоровление у нее нет, считает практикующий онколог.
По словам врача, даже при ранней диагностике и хорошем лечении глиобластомы головного мозга пациенты не живут больше 5 лет. Он подчеркнул, что при таком заболевании параллельно развиваются другие серьезные болячки, из-за которых страдает человек.
"Среди других проявлений болезни – отеки, кровоизлияния, психические отклонения, галлюцинации, иногда паралич",
- цитирует онколога портал Dni.ru.
Ранее семья актрисы призвала всех молиться за болеющую артистку. В Инстаграме родственники попросили неравнодушных присоединиться кмассовой молитве.
Напомним, сейчас Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре, по слухам, у звезды начали отмирать ткани.
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