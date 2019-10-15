Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Богомолов публично опозорил Собчак перед бывшим мужем

Богомолов публично опозорил Собчак перед бывшим мужем
Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Бывшие супруги в сопровождении новых пассий пересеклись в кино

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Текст". Среди знамнеитостей на мероприятии выделялись две пары: Константин Богомолов с Ксенией Собчак и Максим Виторган со своей новой возлюбленной Нино Нинидзе. В Интернете сразу начали сравнивать бывшего и нынешнего мужа Собчак.

Взъерошенный Константин Богомолов "породистому" Виторгану, по мнению комментаторов, проиграл.

"Виторган красавец, породистый, глаза умные. Девушка рядом - под стать ему. Отличная пара", "Богомолов, хоть иногда умывается и причесывается?", "Мужья Собчак", "Никто не впечатлил", – оценили режиссеров в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Светская Хроника "КП" (@kp_star_onlinekp)

Нынешнему супругу Ксении Собчак не в первый раз достается от злопыхателей. Обычно его критикуют за странный взгляд и необычную прическу. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани

Состояние сопора стало критическим

Киев раскрыл "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе

Украинское правительство возьмет деньги из средств на пенсии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей