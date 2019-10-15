Бывшие супруги в сопровождении новых пассий пересеклись в кино

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Текст". Среди знамнеитостей на мероприятии выделялись две пары: Константин Богомолов с Ксенией Собчак и Максим Виторган со своей новой возлюбленной Нино Нинидзе. В Интернете сразу начали сравнивать бывшего и нынешнего мужа Собчак.

Взъерошенный Константин Богомолов "породистому" Виторгану, по мнению комментаторов, проиграл.

"Виторган красавец, породистый, глаза умные. Девушка рядом - под стать ему. Отличная пара", "Богомолов, хоть иногда умывается и причесывается?", "Мужья Собчак", "Никто не впечатлил", – оценили режиссеров в Инстаграм.

Нынешнему супругу Ксении Собчак не в первый раз достается от злопыхателей. Обычно его критикуют за странный взгляд и необычную прическу.