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"Тетенька сидит": Шаляпина лишили всего мужского

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Тело любовника бывшей жены Армена Джигарханяна разочаровало публику

Прохор Шаляпин уехал на отдых и поделился с фанатами кадром оттуда. На нем певец босой, он сидит в голубом халате, закинув одну ногу на другую. Сверху одежда распахнута и видна часть обнаженной груди. 

"Доброе утро из любимого солнечного Кисловодска", – написал артист под снимком. 

Кадр и сообщение вызвали неоднозначную реакцию. Дамы запереживали – их взволновал вид милого друга киевской пианистки и то, почему он так часто уезжает из Москвы без любимой. Они поделились впечатлениями в комментариях, не позабыв и восхититься:

"Я думала сослепу, что это тетенька сидит... уж что-то Вы высохли, совсем мужского в Вас не осталось.... Вам нужно срочно в спортзал – немного накачаться", "А где очаровашка @vitalinaromanovskaya, почему не с Вами?", "Значит, Виталина фотографирует со стороны", "С ним, не переживайте, только сейчас видели", "Около главных нарзанных ванн", "Когда же Прохор так уработался, что все время отдыхает?", "Ну нельзя же быть таким соблазнительным! Это незаконно", "На ногах красивая тень от решетки балкона!", "Всем бы так жить!".  

Прохор Шаляпин на самом деле расслабляется в компании Виталины Цымбалюк-Романовской. На днях она снялась с чемоданом, а сегодня опубликовала в сторис видео из Кисловодска, заявив, что там "потрясающие места" и они "будут много гулять".

В последнее время в Сети часто говорили о внешности певца, и на то были причины. – он снова поменял цвет волос, превратившись в брюнета, что понравилось не всем. Критика, с которой интернет-пользователи обрушились на артиста, не осталась без ответа: Прохор нагрубил обидчикам. 

Полина ДОРОЖКИНА
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