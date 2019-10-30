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"Помесь Баскова и Киркорова": Шаляпина унизили после концерта

Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
Поющий в Кисловодске артист понравился не всем

Прохор Шаляпин исполнил песню о любви. Видео этого выступления опубликовала в соцсети его дама сердца – Виталина Цымбалюк-Романовская. Подписчики отреагировали по-разному.

"Фрагмент концерта", – сообщила бывшая Джигарханяна под роликом. И пожелала "хорошего настроения, которое ничто не может омрачить".

Пение Шаляпина вдохновило далеко не всех. Некоторые интернет-пользователи унизили артиста, подозревая в сходстве его манеры исполнения с другими и подражании им (здесь и далее орфография и пунктуация оригиналов сохранены):

"Надо стиль менять. Помесь Баскова и Киркорова", "На Витаса похож", "Как Лев Лещенко".

Фанаты, напротив, оценили талант Шаляпина по достоинству. "Красивая песня! Очень хорошее исполнение!", "Наш артист! Из народа.Пой", "Это настоящий Артист, Мастер! Приятно смотреть и слушать", "Умничка какой!!!", "Такие артисты должны украшать сцену. Высокий, красивый ,харизматичный, позитивный. С прекрасным голосом", "Пение с душой, чего так не хватает сейчас", "Просто чудо", "Фантастически хорошо", "Шикарный тембр, великолепные внешние данные, интересный репертуар", – щедро хвалили они певца.

Как заявила одна из дам, "такому таланту нужен "штурман”, и она надеется, что это будет Цымбалюк-Романовская. С нею согласились другие, призывая девушку стать продюсером Прохора, который "рожден. чтобы петь". Они уверены, что у Виталины получится "продвигать его вперед, к музыкальному олимпу!", пианистке "карты в руки, а Прохору – путь на большую сцену и экраны для ТВ", чтобы он затмил "наконец-то своим талантом старперов" .

Остальные сетовали: "Не дает эта мафия от шоу-биза молодым талантам петь, никак Прохор не может пробиться на большую сцену! Печально... Много талантливых ребят, а в концертах одни и те же рожи", "Жаль что эти надутые из шоу-биза не дают ему выйти на более высокий уровень, боятся конкуренции". 

Прохор и до этого попадал под критику интернет-пользователей. На днях артиста высмеяли, заявив, что "у него не осталось ничего мужского", и обвинили в неискренности.

Полина ДОРОЖКИНА
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